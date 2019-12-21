СК Дніпро-1 назвав суперників на зимових зборах – команда Михайленка проведе 8 спарингів

Клуб з Дніпра повідомив, як буде готуватися до весняної частини сезону.

Команда збереться на базі у Придністровську 14 січня. Протягом тижня гравці будуть проходити комплексне медичне обстеження та тестування, інформує офіційний сайт клубу.

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Підготовку до другої частини сезону команда проведе в турецькому Белеку. Перший тренувальний збір пройде з 21 січня по 2 лютого. В цей період команда проведе 4 спаринги: суперниками СК Дніпро-1 стануть сербська Бачка Топола (24 січня), польська Ягеллонія (27 січня), австрійська Аустрія (30 січня) і чеська Сігма (1 лютого).

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На другому тренувальному зборі (з 6 по 19 лютого) команда Михайленка зустрінеться з казахським Тоболом (9 лютого). Також тривають перемовини з молдовським Шерифом, казахським Кайратом та одним із клубів УПЛ.

Нагадаємо, наразі СК Дніпро-1 посідає 8 місце в турнірній таблиці УПЛ.