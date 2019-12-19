toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

СК Дніпро-1 узгодив перехід захисника Львова, – ЗМІ

12:43 124 Читать на русском
СК Дніпро-1 узгодив перехід захисника Львова, – ЗМІ
Володимир Адамюк / фото з відкритих джерел

Захисник Львова Володимир Адамюк близький до переходу в СК Дніпро-1.

Клуби вже узгодили трансфер 28-річного футболіста, інформує FootballHub. Адамюк перейде в команду Дмитра Михайленка на початку 2020 року.

Сваток перейде в СК Дніпро-1 за 350 тисяч євро, – ЗМІ

До слова, захисник хотів покинути Львів ще перед початком поточного сезону. Через розбіжності з керівництвом клубу він зіграв у поточному розіграші УПЛ лише 3 матчі.

Зазначимо, що раніше Адамюк виступав за Кримтеплицю, Сталь (Кам'янське), Дніпро та Верес. У складі Львова захисник зіграв 35 матчів і забив 3 голи. На початку цього року з'являлася інформація про інтерес до нього з боку Шахтаря та Динамо.

Олександрія обіграла СК Дніпро-1 в матчі з трьома пенальті та двома вилученнями

blog_ava
Бурда: Не відчуваю Донбас своєю батьківщиною
10:31
3730
Теги
Трансфери Володимир Адамюк Володимир Адамюк Львів Львів СК Дніпро-1 СК Дніпро-1
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
2
год
:
59
хв
Удінезе
16:00
Кальярі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук