СК Дніпро-1 узгодив перехід захисника Львова, – ЗМІ

Захисник Львова Володимир Адамюк близький до переходу в СК Дніпро-1.

Клуби вже узгодили трансфер 28-річного футболіста, інформує FootballHub. Адамюк перейде в команду Дмитра Михайленка на початку 2020 року.

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До слова, захисник хотів покинути Львів ще перед початком поточного сезону. Через розбіжності з керівництвом клубу він зіграв у поточному розіграші УПЛ лише 3 матчі.

Зазначимо, що раніше Адамюк виступав за Кримтеплицю, Сталь (Кам'янське), Дніпро та Верес. У складі Львова захисник зіграв 35 матчів і забив 3 голи. На початку цього року з'являлася інформація про інтерес до нього з боку Шахтаря та Динамо.

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