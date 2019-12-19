Інгулець веде переговори з півзахисником СК Дніпро-1, – ЗМІ

Представник Першої ліги має намір підсилитись хавбеком СК Дніпро-1 Олексієм Чічіковим.

Команда з Кіровоградської області хоче оформити трансфер атакувального півзахисника вже на початку 2020 року, інформує Sportarena. 32-річний футболіст в поточному розіграші УПЛ зіграв 14 матчів та забив 1 гол.

Президент Інгульця Поворознюк спрогнозував переможця Першої ліги – відомий бізнесмен назвав команди, які вийдуть в УПЛ

Також Інгулець зацікавлений у співпраці з Ігорем Загальським, який донедавна належав команді з Дніпра. 28-річний футболіст перебуває в статусі вільного агента. В осінньо-зимовій частині УПЛ він зіграв 3 матчі.

Нагадаємо, що Інгулець наразі посідає 3 місце в турнірній таблиці Першої ліги.

"Шахтар – без негативу": Богдан Шуст – про розвал "бронзової" Ворскли і зірку "гірників", яка накивала п'ятами