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Інгулець веде переговори з півзахисником СК Дніпро-1, – ЗМІ

15:53 534 Читать на русском
Інгулець веде переговори з півзахисником СК Дніпро-1, – ЗМІ
Олексій Чічіков / фото з відкритих джерел

Представник Першої ліги має намір підсилитись хавбеком СК Дніпро-1 Олексієм Чічіковим.

Команда з Кіровоградської області хоче оформити трансфер атакувального півзахисника вже на початку 2020 року, інформує Sportarena. 32-річний футболіст в поточному розіграші УПЛ зіграв 14 матчів та забив 1 гол.

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Також Інгулець зацікавлений у співпраці з Ігорем Загальським, який донедавна належав команді з Дніпра. 28-річний футболіст перебуває в статусі вільного агента. В осінньо-зимовій частині УПЛ він зіграв 3 матчі.

Нагадаємо, що Інгулець наразі посідає 3 місце в турнірній таблиці Першої ліги.

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