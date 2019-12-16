СК Дніпро-1 може орендувати ще одного гравця Динамо

Булеца та Супряга вже в СК Дніпро-1

Півзахисник Динамо Микита Кравченко має шанс продовжити кар'єру в складі СК Дніпро-1.

СК Дніпро-1, який завершив 2019 рік на 8-й позиції УПЛ, планує орендувати півзахисника Динамо Микиту Кравченка. 22-річний правий півзахисник в сезоні 2019/20 не зіграв жодного матчу за першу команду, виступаючи виключно за дубль, зазначає Динамоманія.

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Кравченко перейшов у Динамо в 2015 році з Іллічівця (нинішній Маріуполь), але не зумів завоювати місце у першій команді.

Нагадаємо, у складі СК Дніпро-1 вже виступають два гравці, орендовані в Динамо, – чемпіони світу Владислав Супряга та Сергій Булеца.

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