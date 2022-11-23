СК Дніпро-1 та Олександрія сьогодні проводили перенесений матч 1 туру УПЛ. Зустріч в Ужгороді розпочалася о 13:00, але вже на 10-й хвилині командам довелося прямувати в укриття через повітряну тривогу.

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Пауза триває вже майже 2 години, упродовж яких російські окупанти обстрілами тероризують територію України. Вочевидь, в такій ситуації стає зовсім не до футболу. Сьогодні о 14:00 повинні були починати і Шахтар з Ворсклою, але також не судилося.

Ігор Циганик вже поділився інсайдом щодо вирішення ситуації: "Дніпро-1 – Олександрія дограватимуть навесні!". Зауважимо, що дніпряни мають зіграти ще один матч до кінця року – 28 листопада на полі Кривбаса.

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