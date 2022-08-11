СК Днепр-1 узнал соперника, с которым сыграет за выход в групповой этап Лиги Европы
Подопечные Александра Кучера понемногу готовятся к плей-офф квалификации Лиги Европы 2022/23. Уже известен оппонент.
Жеребьевка, состоявшаяся 2 августа, в битве за выход в Лигу Европы свела СК Днепр-1 с победителем пары АЕК Ларнака – Партизан.
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Коллективы выдали два довольно ожесточенных поединка. Первый завершился победой АЕКа со счетом 2:1. Во втором сербы стремились отыграться, но удалось расписать боевую ничью 2:2. Следовательно, соперником "спортклубовцев" в плей-офф квалификации Лиги Европы будет АЕК Ларнака.
Первая встреча СК Днепр-1 с киприотами запланирована ориентировочно на 18 августа, ответный матч должен состояться 25 числа. Победитель одержит путевку в групповой этап ЛЕ, а неудачник будет играть в группе Лиги конференций.
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