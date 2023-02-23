СК Дніпро-1 розписав нічию з АЕКом в матчі-відповіді раунду плей-офф Ліги конференцій 2022/23. Дивіться відео голів і огляд найцікавіших моментів гри на "Футбол 24".

Тиждень тому підопічні Олександра Кучера не змогли зачепитися бодай за нічию, мінімально поступившись. Відтак сьогодні потрібно було перемагати, але АЕК зумів спокійно втримати нічию та вийшов у наступний раунд.

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Зрештою, СК Дніпро-1 може пишатися тим, що нарешті перервав серію поразок проти цієї команди. У нинішньому сезоні ці суперники провели аж чотири поєдинки, три з яких виграв АЕК.