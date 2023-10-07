В рамках 10-го тура УПЛ СК Днепр-1 принимает Верес, Колос сыграет с Ворсклой, а ЛНЗ – с Александрией. Анонс и прогноз букмекеров подскажет "Футбол 24".

СК Днепр-1 – Верес

Матч СК Днепр-1 – Верес состоится сегодня, 7 октября, на стадионе Днепр-Арена. Стартовый свисток раздастся в 13:00 по киевскому времени. Смотреть игру можно бесплатно на канале УНИАН.

Достаточно убедительная победа над Зарей позволила надеяться, что СК Днепр-1 начинает набирать обороты – а вторая подряд победа в УПЛ (над Металлистом 1925) будто подтверждает этот тезис. На самом же деле матч с харьковчанами показал, что работы у Юрия Максимова очень много. Его подопечные продемонстрировали крайне невнятную игру, исполнив мизерное количество вхождений в штрафную и в основном завершая атаки дальними ударами.

Один из них залетел в ворота и решил судьбу встречи, однако Металлист 1925 был значительно острее. К тому же повезло с арбитражем – пенальти за попадание мяча в руку Гуцуляку не назначили. Впрочем, стоит не забывать, что перед этим матчем команда провела 120-минутное сражение с Полесьем, неплохо выглядя в основное время, а по ходу поединка с харьковчанами СК Днепр-1 потерял Когута. Один из самых важных игроков "желто-чёрных" пропустит два месяца.

Болей и делай прогнозы.

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Словом, делать дальновидные выводы по футболу днепровцев пока не следует. Юрий Максимов и футболисты привыкают друг к другу, схемы меняются, молодёжь получает некоторое время, а ситуация с лазаретом далека от идеала. Тем не менее, побеждать необходимо уже сейчас – СК Днепр-1 отстает от зоны еврокубков на три очка, хотя и имеет ещё два матча в запасе.

Тем более, что в соперниках Верес. Уже сотни раз все эксперты проговаривали, что ровенчане демонстрируют осмысленную игру и имеют довольно симпатичную статистику. И это при очень скромном кадровом потенциале. Рука Сергея Лавриненко чувствуется – впрочем, все эти разговоры не помогают "народному клубу" зацепиться за результат.

Ровенчане держатся на предпоследней позиции, допуская простые ошибки в защите и демонстрируя огромную расточительность в атаке. Верес недозабил уже 6 голов, лидируя по показателю потерянных моментов – и это стоило 6 ожидаемых очков. Несмотря на этот факт, СК Днепр-1 не имеет права недооценивать соперника, ведь в последних двух турах "народный клуб" не проиграл и даже не пропускал голов (хотя здесь повезло), а месяц тому назад подопечные Сергея Лавриненко разбили Черноморец (пусть и при игре в большинстве).

Кадровая ситуация

Травмированные: Бабенко (под вопросом), Когут, Третьяков – Ющишин, Дахновский, Клец, Близниченко

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – Верес

СК Днепр-1: Волынец – Адамюк, Сваток, Кравец, Каплиенко – Рубчинский, Сарапий – Пурита, Пихалёнок, Леднев – Гуцуляк

Вереск: Паст – Гакман, Курко, Вовченко, Шевченко – Кучеров, Кучеренко – Марусич, Сикейра, В. Шарай – Гайдучик

Прогноз букмекеров

Надёжный букмекер FAVBET считает СК Днепр-1 безусловным фаворитом матча УПЛ. Коэффициент на победу подопечных Юрия Максимова – 1:59. На триумф Вереса дают 6.70, а ничью оценили коэффициентом 4.05.

Специалисты не ожидают результативной встречи. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 2.07, аналогичный тотал меньше – 1.85. Гол Алексея Гуцуляка умножит вашу ставку на 3.00, а Николая Гайдучика – на 3.55.

Колос – Ворскла

Матч Колос – Ворскла состоится сегодня, 7 октября, на стадионе в "Колос" в Ковалёвке. Стартовый свисток раздастся в 17:00 по киевскому времени. Смотреть игру можно бесплатно на канале MEGOGO.

Долго говорить о футболе Колосса нет смысла. Ковалёвцы демонстрируют максимально стереотипную игру середняка УПЛ – много борьбы, мало моментов, сонная атмосфера. Некоторое время этот стиль приносил Ярославу Вишняку неплохие результаты (8 очков из 12-ти в первых четырёх турах, триумф над Черноморцем).

Впрочем, в последних пяти турах "хлеборобы" не выиграли ни разу, хотя из реально более сильных соперников был только Шахтер. Команда расписала ничьи с СК Днепр-1, Полесьем и Металлистом 1925, а также потерпела разгром от Кривбасса – причём на этом отрезке удалось забить только один гол. По уровню кадровой комплектации Колос не сильно уступает этим коллективам, но подопечные Ярослава Вишняка уже опустились на расстояние трёх очков от зоны переходных матчей.

Ворскла может только завидовать составу Колоса. Травмы и отстранения душат полтавчан – в матче с Шахтером дошло до того, что в старте выпустили шесть футболистов в возрасте до 21 года. Невероятно, но в таких условиях "зелёно-белые" победили "горняков", причём по делу. Помогла новая тактика игры в обороне, когда вингеров прикрывали вингеры, а фулбеки смещались в центр и действовали против "восьмёрок".

Скриншот ТаТоТаке

Вообще после тяжёлого старта сезона ворскляне выиграли пять матчей из семи. Подопечных Виктора Скрипника не хватило на Кривбасс и Динамо, зато удалось переиграть Черноморец. Где-то коллективу везло, а где-то результат был справедливым – не суть. Важно, что полтавчанам удаётся стабильно выжимать хорошие результаты в сложных условиях. Не в последнюю очередь – благодаря своему прессингу.

Не факт, что это будет срабатывать каждый тур, но Ворскла регулярно побеждает на тактике. Это вызывает огромное уважение. И это должно чрезвычайно тревожить Колос.

Кадровая ситуация

Травмированные: Цуриков – Рамирес, Родригес, Юрченко, Чеснаков, Бацула

Дисквалифицированные: Богданов (Колос)

Ориентировочные составы на матч Колос – Ворскла

Колосс: Фесюн – Золотов, Бурда, Бондаренко – Лучкевич, Милько, Богданов, Черноморец – Демченко, Мякушко – Безбородько

Ворскла: Исенко – Пердута, Сантана, Павлюк, Корниенко – Скляр, Челядин – Кане, Нестеренко, Якубу – Степанюк

Прогноз букмекеров

Надёжный букмекер FAVBET считает Колос фаворитом матча УПЛ. Коэффициент на победу подопечных Ярослава Вишняка – 2:22. На триумф Ворсклы дают 3.60, а ничью оценили коэффициентом 3.35.

Специалисты не ожидают результативной встречи. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 2.31, аналогичный тотал меньше – 1.62. Гол Дениса Безбородько умножит вашу ставку на 2.75, а Ибрагима Кане – на 3.50.

ЛНЗ – Александрия

Матч ЛНЗ – Александрия состоится сегодня, 7 октября, на стадионе "Черкассы-Арена". Стартовый свисток раздастся в 15:00 по киевскому времени. Смотреть игру можно бесплатно на канале MEGOGO.

ЛНЗ под руководством Олега Дулуба неожиданно набрал ход. Сначала черкасцы отобрали очки у СК Днепр-1, затем продемонстрировали прекрасный матч с Динамо (кроме стартовых 30 минут), а дальше была победа над Рухом. Такой подъём не должен удивлять, ведь состав у новичка УПЛ нашпигован хорошими футболистами с опытом выступлений в элите, а сейчас ещё и относительно топовый коуч появился.

Впрочем, в предыдущем туре случилась ничья с Вересом, опустившая с небес на землю. ЛНЗ наиграл всего на 0,41 xG, что почти втрое меньше, чем у проблемных ровенчан. Черкащан от зоны вылета отделяют всего два очка – и сейчас команде необходимо решать эту проблему. У тренерского штаба Олега Дулуба ещё много работы.

У Александрии вообще всё грустно. Подопечные Руслана Ротаня в последний раз побеждали семь туров назад, 5 августа. За ожидаемыми голами "аграрии" идут пятыми с конца, однако ужасает даже не это – ужасает качество позиционного наступления. В среднем на 100 передач команда даёт всего 1 пас в район штрафной, а по количеству касаний в периметре "желто-зелёные" идут одними из последних в таблице УПЛ.

В предыдущем туре александрийцы дали бой Динамо, пытаясь высоко накрывать киевлян и даже держались со счётом 2:2 до 83-й минуты. Это ли прогресс? Пока говорить об этом не следует. Просто нынешних киевлян достаточно просто контрить высоким прессингом – и сами они выключаются посреди матча (а ещё там беда с защитой). Подопечные Руслана Ротаня сыграли на этом, но даже при таких условиях забивать удавалось только после стандартов.

У тренерского штаба Александрии ещё очень много работы. Конкретно же сейчас нужно просто победить. Как-нибудь. Хотя бы как в Кубке – с автоголом соперника на последних секундах.

Кадровая ситуация

Травмированные: Рыбалка, Банада – Михайленко, Логинов, Билошевский

Дисквалифицированные: Сигеев – Лопырёнок

Ориентировочные составы на матч ЛНЗ – Александрия

ЛНЗ: Пеньков – Стасюк, Муравский, Селин, Норенков – Калюжный, Бойко – Наумец, Олейник, Пасич – Прядун

Александрия: Шевченко – Копина, Савченко, Кравченко, Эрнандес – Сигеев, Смирный, Ковалец – Калитвинцев, Кулаков, Шулянский

Прогноз букмекеров

Надёжный букмекер FAVBET не видит в этом матче УПЛ явного фаворита. Коэффициент на победу подопечных Олега Дулуба – 2:79. На триумф Александрию дают 2,76, а ничью оценили коэффициентом 3,30.

Специалисты не ожидают результативной встречи. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 2.22, аналогичный тотал меньше – 1.74. Гол Максима Прядуна умножит вашу ставку на 2.55, а Артема Шулянского – на 3.00.

Полесье победило Динамо в перестрелке с 5 голами, забив дважды в меньшинстве и вырвавшись на первую позицию в УПЛ