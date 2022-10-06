Дніпряни продовжують свій шлях у груповому етапі Ліги конференцій поєдинком проти Вадуца з Ліхтенштейну. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

СК Дніпро-1 реабілітувався за поразку в першому турі, обігравши Аполлон, а от Вадуц програв АЗ, підійшовши до матчу з українцями з 1 очком після 2 матчів. Матч, як і текстова онлайн-трансляція СК Дніпро-1 – Вадуц на "Футбол 24", стартує о 19:45. Дивитись поєдинок онлайн можна на каналі MEGOGO Футбол Перший.

СК Дніпро-1 – Вадуц: анонс матчу Ліги конференцій

Склад СК Дніпро-1: Валеф – Адамюк, Сарапій, Сваток, Бусанелло – Бабенко, Рубчинський – Гуцуляк, Пихальонок, Хамаш – Довбик.

Склад Вадуца: Шанде – Трабер, Ісік, Гассер – Фер, Гаїч, Фоссо, Ульріх – Джіджек – Зуттер, Сасере.