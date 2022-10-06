СК Дніпро-1 в рамках 3-го туру групового етапу Ліги конференцій зустрінеться з Вадуцем. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Після двох поразок від АЕКа в кваліфікації до Ліги Європи усі вболівальники й експерти поставились до перспектив СК Дніпра-1 з великим скепсисом. На неофіційному сайті Дніпра навіть опублікували претензії до Сергія Краснікова, у яких проїхались по Олександру Кучеру – мовляв, хороший хлопець не професія. Втім, потім команду понесло.

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Дніпровці в ефектному стилі розгромили Динамо в Києві, після чого здобули ще три перемоги. За чотири тури "спортклубівці" набрали 12 очок і забили 11 голів при жодному пропущеному, а за показником очікуваних голів колектив вирвався у лідери УПЛ. В Лізі конференцій теж все приємно – поразка від АЗ сталася за абсолютно рівної гри, а кіпрський Аполлон у попередньому турі рознесли з рахунком 3:1 на його полі.

В ігровому плані також все досить симпатично. Підопічні Олександра Кучера створюють моменти в позиційних атаках, розкриваючи слабкості суперника через грамотні переміщення та перепасовки. Система працює, хоча за блискучим фасадом можна знайти і проблеми. Зокрема, не все ідеально працює в захисті, та і в атаці СК Дніпро-1 почасти оверперформить.

Саме в такому стані команда підходить до битви з головною сенсацією літнього етапу єврокубків. Вадуц, який виступає в другій швейцарській Лізі, примудрився пройти усю кваліфікацію й вибити на своєму шляху віденський Рапід. Ліхтенштейнці вперше в історії князівства вийшли у групу. Красиво!

На жаль для підопічних Алессандро Манджарратті, далі все пішло не так ефектно. У чемпіонаті Вадуц йде дев'ятим (а всього у лізі 10 команд) – команда розписала 4 нічиї й зазнала 5 поразок при статистиці голів 11:20. У Лізі конференцій вдалося дебютувати з 0:0 проти Аполлона, однак далі стався розгром від АЗ (1:4). Словом, сенсаційний новачок єврокубків перебуває у кризі. Ідеальний момент для СК Дніпро-1, щоб набрати 6 очок.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Бюхель (Вадуц)

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Вадуц

СК Дніпро-1: Валеф – Адамюк, Сваток, Сарапій, Бузанелло – Бабенко, Бланко – Гуцуляк, Піхальонок, Амаш – Довбик

Вадуц: Шанд – Гассер, Ізік, Трабер – Ульріх, Гаїч, Добрас, Хаслер, Гельзер – Чічек – Сасере

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

СК Дніпро-1 не варто розраховувати на легку прогулянку. Навіть якщо ліхтенштейнці мало що створять в атаці, вони завжди можуть впертись у оборонному блоку 3-5-2 – з Аполлоном це спрацювало. Втім, "спортклубівці" впевнено били кіпріотів, а схема 3-5-2 не завадила розгромити Львів.

Вадуц виглядає занадто вразливим. Ставимо на перемогу СК Дніпра-1.

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