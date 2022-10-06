Днепряне продолжают свой путь в групповом этапе Лиги конференций поединком против Вадуца из Лихтенштейна. Стартовые составы команд и ссылки на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

СК Днепр-1 реабилитировался за поражение в первом туре, обыграв Аполлон, а вот Вадуц проиграл АЗ, подойдя к матчу с украинцами с 1 очком после 2 матчей. Матч, как и текстовая онлайн-трансляция СК Днепр-1 – Вадуц на "Футбол 24", стартует в 19:45. Смотреть матч онлайн можно на канале MEGOGO Футбол Перший.

СК Днепр-1 – Вадуц: анонс матча Лиги конференций

Состав СК Днепр-1: Валеф – Адамюк, Сарапий, Сваток, Бусанелло – Бабенко, Рубчинский – Гуцуляк, Пихалонок, Хамаш – Довбик.

Состав Вадуца: Шанде – Трабер, Исик, Гассер – Фер, Гаич, Фоссо, Ульрих – Джиджек – Зуттер, Сасер.