Тренерський штаб донеччан на чолі з Ігорем Йовічевічем продовжує підготовку до головного поєдинку першої частини УПЛ.

"Гірники" 15 листопада провели тренування на базі у Винниках, повідомляє сайт клубу. Сесія стартувала із занять у фітнес-центрі й плавно перейшла на поле, де команда працювала з м'ячем і провела двосторонню гру.

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Поза загальною групою перебувають Мар'ян Швед та Юхим Конопля, які взагалі не займаються через травми. Питання викликає також стан Олександра Зубкова, який тренувався індивідуально.

Зустріч 14-го туру УПЛ між дніпрянами та донеччанами відбудеться у суботу, 19 листопада, в Ужгороді. Стартовий свисток повинен пролунати о 13:00. Команд розділяють 5 залікових балів на вершині турнірної таблиці УПЛ.

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