Тренерский штаб дончан во главе с Игорем Йовичевичем продолжает подготовку к главному поединку первой части УПЛ.

"Горняки" 15 ноября провели тренировку на базе в Винниках, сообщает сайт клуба . Сессия стартовала с занятий в фитнес-центре и плавно перешла на поле, где команда работала с мячом и провела двустороннюю игру.

Йовичевич из укрытия передал патриотическое послание украинцам: фото дня

Вне общей группы находятся Марьян Швед и Ефим Конопля, которые вообще не занимаются из-за травм. Вопрос вызывает также состояние Александра Зубкова, который тренировался индивидуально.

Встреча 14-го тура УПЛ между днепрянами и дончанами состоится в субботу, 19 ноября, в Ужгороде. Стартовый свисток должен прозвучать в 13:00. Команды разделяют 5 зачетных баллов на вершине турнирной таблицы УПЛ.

Мудрик на роздоріжжі, Арсенал – далеко не єдиний, несподіваний варіант у Ла Лізі