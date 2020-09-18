СК Дніпро-1 пророчать вихід у Лігу Європи ще з часів виступів у Другій лізі, але з підкоренням цієї вершини у проекта Юрія Берези та Андрія Русола постійно виникають проблеми. У минулому чемпіонаті в плей-офф за єврокубки "спортклубівців" знищив Колос, а старт поточного сезону відзначився нічиєю проти Інгульця та поразкою від Олімпіка. Навіть у спарингах дніпровці не вражали, розписавши нічию з тим же Інгульцем, тож не дивно, що у ЗМІ просочилися чутки про зміни на тренерському містку. Дмитра Михайленка хотіли зняти ще влітку, але не зрослося; тепер інсайдери сватають на пост коуча СК Дніпро-1 Ігора Йовічевіча. Таким чином, матч проти Маріуполя може стати останнім для Михайленка у кріслі головного тренера "жовто-чорних".

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Маріуполь стартував у новому чемпіонаті з розгромної поразки у Олександрії, однак вже у наступному турі азовці реабілітувались, переконливо прибивши Зорю на виїзді. Взагалі, усі матчі до кінця року вони проведуть у гостях, адже на домашньому стадіоні тривають роботи з оновлення газону. Це може негативно позначитись на формі команди в майбутньому, але поки що гра підопічних Остапа Маркевича виглядала цікаво. Проблемою є завершення атак, однак цей недолік може виправити Сікан, якого Шахтар знову віддав у оренду. Загалом же, щодо Маріуполя робити далекоглядні висновки зарано.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Когут – Ігнатенко

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Маріуполь

СК Дніпро-1: Сарнавський – Адамюк, Сваток, Логінов – Тейлор, Батагов, Кравченко, Цуріков – Ді Франко, Булеца – Хобленко

Маріуполь: Гальчук – Кірюханцев, Сагуткін, Чоботенко, Стасюк – Чех – Горбунов, Бондаренко, Мішньов, Топалов – Кулаков

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Маріуполь нині виглядає перспективніше за СК Дніпро-1, який не може перемогти дебютантів УПЛ навіть у спарингах. Дніпровці однозначно потрапили у кризу, яку навряд чи виправить навіть фактор рідного поля – підопічні Дмитра Михайленка більше одного гола не забивають. Азовці прямо зараз сильніші.

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