Ігор Йовічевіч та СК Дніпро-1 на фінальній стадії перемовин щодо фінансових нюансів контракту, повідомляє ТаТоТаке.

Йовічевіч може очолити СК Дніпро-1 – позиції Михайленка похитнулись

За інформацією джерела, перед 46-річним хорватом поставлять завдання потрапити у єврокубки в цьому сезоні, а в наступній кампанії від Йовічевіча очікують створення команди, яка буде претендувати на медалі УПЛ.

Зазначимо, що останнім місцем роботи Ігора Йовічевіча було загребське Динамо, з яким він став чемпіоном країни. В Україні хорват очолював Карпати у 2014-2015 роках та добре відомий нашому вболівальнику.

"Луческу будує Реал у Динамо": реакція Срни на фіаско Шахтаря, чому Шевченко найкращий у світі і "кидок" Суркіса