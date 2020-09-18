СК Днепр-1 предсказывают выход в Лигу Европы еще со времен выступлений во Второй лиге, но с выполнением этой задачи у проекта Юрия Березы и Андрея Русола постоянно возникают проблемы. В прошлом чемпионате в плей-офф за еврокубки "спортклубовцев" уничтожил Колос, а старт текущего сезона отметился ничьей против Ингульца и поражением от Олимпика. Даже в спаррингах днепровцы не впечатляли, расписав ничью с тем же Ингульцом, поэтому не удивительно, что в СМИ просочились слухи об изменениях на тренерском мостике. Дмитрия Михайленко хотели снять ещё летом, но не срослось; теперь инсайдеры сватают на пост коуча СК Днепр-1 Игоря Йовичевича. Таким образом, матч против Мариуполя может стать последним для Михайленко в кресле главного тренера "желто-черных".

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Мариуполь стартовал в новом чемпионате с разгромного поражения в Александрии, однако уже в следующем туре азовцы реабилитировались, убедительно прибив Зарю на выезде. Вообще, все матчи до конца года они проведут в гостях, ведь на домашнем стадионе продолжаются работы по обновлению газона. Это может негативно отразиться на форме команды в будущем, но пока игра подопечных Остапа Маркевича выглядела интересно. Проблемой является завершение атак, однако этот недостаток может исправить Сикан, которого Шахтер снова отдал в аренду. В целом же, по Мариуполю рановато делать далеко идущие выводы.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: Когут – Игнатенко

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – Мариуполь

СК Днепр-1: Сарнавский – Адамюк, Сваток, Логинов – Тейлор, Батагов, Кравченко, Цуриков – Ди Франко, Булеца – Хобленко

Мариуполь: Гальчук – Кирюханцева, Сагуткин, Чоботенко, Стасюк – Чех – Горбунов, Бондаренко, Мишнёв, Топалов – Кулаков

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Мариуполь сегодня выглядит перспективнее, чем СК Днепр-1, который не может победить дебютантов УПЛ даже в спаррингах. Днепровцы однозначно попали в кризис, который вряд ли исправит даже фактор родного поля – подопечные Дмитрия Михайленко больше одного гола не забивают. Азовцы прямо сейчас сильнее.

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