Еще несколько лет назад противостояние между СК Днепром-1 и Колосом было одним из самых ожесточенных. За ковалевцев выступало немало юных экс-днепрян со свежими воспоминаниями о дерби со "спортклубом" – Сергей Кравченко когда-то даже жаловался, что ультрас слишком настроили молодежь против "желто-черных". Был и Селезнев, который на Днепр-Арене раздал огня на всех направлениях. Другие представители клубов позволяли себе острые комментарии.

Да и в футбольном плане было горячо. В частности, именно Колос не пустил СК Днепр-1 в ЛЕ после дебютного сезона в элите. Еще и несколько разгромов устроил. К сожалению, те веселые времена уже давно в прошлом – за последние пару сезонов ковалевцев затянуло в трясину УПЛ. За их матчами физически трудно наблюдать, да и вне поля клуб потерял свой прежний шарм.

Несмотря на это, Колос имеет довольно перспективный состав. До понедельника "хлеборобы" даже серьезно претендовали на позицию в Лиге конференций, однако безапелляционное поражение от Александрии де-факто закрыло эту историю. Подопечные Ярослава Вишняка просто доиграют сезон – и это очень плохо для нейтрального зрителя.

Даже мотивированный Колос смог только на 7 голов за 11 туров. Три из них – в матче с Металлистом 1925, два прошли после стандартов, а еще один залетел благодаря автоголу. В обороне ковалевцы выглядят перспективнее, но железобетонным их блок не назвать. И на стандартах коллектив защищается слабо, что прекрасно доказал гол Логинова в понедельник.

СК Днепру-1 необходимо воспользоваться недостатками Колоса. Любой ценой. Подопечные Александра Кучера идут на второй позиции, держась на расстоянии в два зачетных балла от Шахтера – а Зарю удается опережать на три. В таких условиях каждая осечка рискует стать фатальной. Свой лимит на ошибки "желто-черные" исчерпали.

Тем не менее, коллектив весной играет так, будто это он лидирует с 10-очковым отрывом. Будем откровенными – за 11 туров только разгром фарм-клуба из Харькова выглядел максимально уверенно, однако забить пять голов Металлисту способен даже Верес. Все остальные поединки вполне могли завершиться сенсацией, ведь СК Днепр-1 проваливался на длительных игровых отрезках.

В последнее время футбол "спортклубовцев" в атаке стал особенно слабеньким. Во встречах с Черноморцем, Александрией и Минаем команда создала мизерное количество моментов – речь именно о моментах, а не мусорных ударах с окраин штрафной. На таком фоне резко контрастируют судейские ошибки, которые по счастливой случайности трактовались в пользу СК Днепра-1.

Впрочем, аналогичная история характерна и для Шахтера. Это УПЛ, крошка. Возможно, с появлением VAR в матчах обоих контендеров на золото мы забудем о скандалах. Впрочем, если СК Днепр-1 будет кататься только на вдохновении Довбика, то разговоров не избежать. Кстати, Артему до бомбардирского рекорда в Украине осталось всего два гола.

Кадровая ситуация

Травмированные: Пурита (СК Днепр-1); несколько футболистов СК Днепр-1 получили повреждения с Минаем, но фамилии и характер травм держат в секрете

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – Колос

СК Днепр-1: Рыбак – Адамюк, Сваток, Сарапий, Матаррита – Бабенко, Рубчинский – Гуцуляк, Пихаленок, Бланко – Довбик

Колос: Волынец – Кравченко, Чоботенко, Черноморец, Золотов – Милько, Богданов – Ильин, Ореховский, Болбат – Исаенко

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Предсказать ход этой встречи довольно просто. Колос будет отсиживаться в среднем блоке, навязывать борьбу и надеяться на какую-то контратаку или стандарт. Днепр-1 будет мучиться с обороной "хлеборобов", ходя вокруг штрафной и набивая мизерные xG, а пока Довбик с Пихаленком не организуют что-то интересное.

До сих пор данный подход приносил результат – однако в поединке против Зари реализация подкачала, а с Александрией этого уже не хватило. Тем не менее, мы рискнем поставим на победу СК Днепра-1, ведь в поединках с лидерами Колос не вывозит, а сейчас еще и мотивации не будет хватать.