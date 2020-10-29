"Дві перемоги та загалом перебіг подій у цих матчах дали привід вважати, що ми рухаємось у вірному напрямку. Команда тримає тонус концентрації та загального командного духу. Хочемо бути конкурентноздатними у кожному матчі. У суботу граємо проти лідера чемпіонату, і розуміємо, що буде важкий матч. Мусимо показати свій максимум, а в деяких моментах навіть перевищити його, щоб досягти позитивного результату.

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Динамо перебуває у тонусі та має на лавці запасних рівноцінний склад, який може вийти на поле. І тренер Луческу може вільно використовувати ротацію. Вони звикли до такого графіку, що не є великою проблемою.

Ми це відчули на тижні, коли грали кубковий матч. Після 120 хвилин проти Гірника-Спорт через декілька днів грали з Ворсклою, де віддали всі сили в інтенсивному матчі. Вони професіонали. Між матчами є кілька днів для тренувань, коли можеш освіжити команду і підготувати гравців, щоб вони зіграли на максимумі", – поділився Йовічевіч у коментарі офіційному сайту СК Дніпро-1.

Нагадаємо, дніпряни зустрінуться з Динамо у рамках 8-го туру УПЛ в суботу, 31 жовтня, початок матчу о 19:30.

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