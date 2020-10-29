"Две победы и в целом ход событий в этих матчах дали повод считать, что мы движемся в верном направлении. Команда держит тонус концентрации и общего командного духа. Хотим быть конкурентоспособными в каждом матче. В субботу играем против лидера чемпионата, и понимаем, что будет тяжелый матч. Должны показать свой максимум, а в некоторых моментах даже превысить его, чтобы добиться положительного результата.

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Динамо находится в тонусе и имеет на скамейке запасных равноценный состав, который может выйти на поле. И тренер Луческу может свободно использовать ротацию. Они привыкли к такому графику, который не является большой проблемой.

Мы это почувствовали на неделе, когда играли кубковый матч. После 120 минут против Горняка-Спорт через несколько дней играли с Ворсклой, где отдали все силы в интенсивном матче. Они профессионалы. Между матчами есть пара дней для тренировок, когда можешь освежить команду и подготовить игроков, чтобы они сыграли на максимуме", – поделился Йовичевич в комментарии официальному сайту СК Днепр-1.

Напомним, днепряне встретятся с Динамо в рамках 8-го тура УПЛ в субботу, 31 октября, начало матча в 19:30.

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