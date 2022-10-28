"Дуже сумне відчуття після гри. Я перший, хто несе відповідальність за виступ команди. В першому таймі ми доклали недостатньо зусиль, щоб зупинити суперника. Кілька помилок призвели до пропущеного голу. В другому таймі команда грала значно краще, але ми все ж таки не доклали максимум зусиль, щоб показати свій найкращий футбол.

Переможний гол Піхальонка у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Аполлон – 1:0

Дуже засмучений результатом, але нам не потрібно марнувати час, оскільки треба відновитися, а вже у неділю у нас дуже відповідальна гра. Після цієї поразки ми станемо сильнішими, адже це для нас великий досвід.

Так, сьогодні футболісти не виклались на сто відсотків і це моя провина, адже вони не виконали того, що я від них хотів, але знову таки це значить, що я не зумів їх налаштувати на максимум, щоб вони грали так, як треба. У Лізі конференцій ми зазнали ілюзій, адже очікували зовсім іншого результату.

Тепер у нас пріоритет чемпіонат Кіпру. Я потребую 11 гравців, які будуть битися на полі, і віддавати усі сили для перемоги. Сподіваюся, що команда себе там проявить. Стосовно трансферів, то я ще не планую змін на січень, але подивимося, що буде ближче до цього терміну", – цитує Катала офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, дніпряни гарантували собі вихід до плей-офф Ліги конференцій, мінімально здолавши кіпрський Аполлон (1:0). Єдиний гол у зустрічі забив Піхальонок.

СК Дніпро-1 прорвався у плей-офф Ліги конференцій, втримавши перемогу над Аполлоном завдяки шедевру Піхальонка