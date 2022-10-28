"Очень грустное чувство после игры. Я первый, кто несет ответственность за выступление команды. В первом тайме мы приложили недостаточно усилий, чтобы остановить соперника. Несколько ошибок привели к пропущенному голу. Во втором тайме команда играла гораздо лучше, но мы все же не приложили максимум усилий, чтобы показать свой лучший футбол.

Победный гол Пихаленка в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Аполлон – 1:0

Очень расстроен результатом, но нам не нужно тратить время, поскольку нужно восстановиться, а уже в воскресенье у нас очень ответственная игра. После этого поражения мы станем сильнее, ведь это для нас большой опыт.

Да, сегодня футболисты не выложились на сто процентов и это моя вина, ведь они не выполнили того, что я от них хотел. Опять же это значит, что я не сумел их настроить на максимум, чтобы они играли так, как надо. В Лиге конференций мы испытали иллюзии, ведь ожидали совсем другого результата.

Теперь у нас в приоритете чемпионат Кипра. Я нуждаюсь в 11 игроках, которые будут сражаться на поле, и отдавать все силы для победы. Надеюсь, что команда себя там проявит. Что касается трансферов, то я еще не планирую изменений на январь, но посмотрим, что будет ближе к этому сроку", – цитирует Катала официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, днепряне гарантировали себе выход в плей-офф Лиги конференций, минимально одолев кипрский Аполлон (1:0). Единственный гол во встрече забил Пихалёнок.

СК Днепр-1 прорвался в плей-офф Лиги конференций, удержав победу над Аполлоном благодаря шедевру Пихалёнка