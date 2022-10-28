"Як забивав вирішальний гол у матчі? Я отримав вільний простір перед собою і вже знав, що буду бити, тому що мій опонент був обіграний. Тому і наважився на удар. Контроль м'яча – вказівка тренерського штабу? Так, таким і був план на гру: тримати м’яч, не давати їм високо нас пресингувати, більше грати вперед і не давати передачі назад, тому що вони будуть підтискати, і їм буде вдаватися пресинг.

Переможний гол Піхальонка у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Аполлон – 1:0

Останні хвилин 30 трошки, не те що підсіли, а грали більше за рахунком. Потім вийшли більш свіжі хлопці та допомогли нам виграти цей матч. Українські вболівальники "перемогли" кіпріотських? Так, звісно, було дуже гучно на стадіоні. Ми постійно чули "Дніпро, Дніпро!". Дуже дякую вболівальникам за цю підтримку", – наводить слова Піхальонка офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, дніпряни гарантували собі вихід до плей-офф Ліги конференцій, мінімально здолавши кіпрський Аполлон (1:0). Єдиний гол у зустрічі забив Піхальонок.

СК Дніпро-1 прорвався у плей-офф Ліги конференцій, втримавши перемогу над Аполлоном завдяки шедевру Піхальонка