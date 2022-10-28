"Как забивал решающий гол в матче? Я получил свободное пространство перед собой и уже знал, что буду бить, потому что мой оппонент был обыгран. Потому и решился на удар. Контроль мяча – указание тренерского штаба? Да, таким и был план на игру: держать мяч, не давать им высоко нас прессинговать, больше играть вперед и не давать передачи назад, потому что они будут поджимать, и им будет удаваться прессинг.

Победный гол Пихаленка в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Аполлон – 1:0

Последние минут 30 немного, не то что подсели, а играли больше по счету. Затем вышли более свежие ребята и помогли нам выиграть этот матч. Украинские болельщики "победили" киприотских? Да, конечно, было очень громко на стадионе. Мы постоянно слышали "Днепр, Днепр!" Большое спасибо болельщикам за эту поддержку", – приводит слова Пихалёнка официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, днепряне гарантировали себе выход в плей-офф Лиги конференций, минимально одолев кипрский Аполлон (1:0). Единственный гол во встрече забил Пихалёнок.

СК Днепр-1 прорвался в плей-офф Лиги конференций, удержав победу над Аполлоном благодаря шедевру Пихалёнка