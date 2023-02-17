Кіпріоти – складний суперник для українців. Саме вони вибили дніпрян з кваліфікації Ліги Європи (2:1; 2:2), а потім в групі набрали 4 очки проти Динамо (1:0; 3:3), залишивши киян без єврокубків.

СК Дніпро-1 програв АЕКу в плей-офф Ліги конференцій – Довбик шансами не скористався, одного героя мало

Нинішній матч не став винятком. СК Дніпро-1 майже нічого не створив, АЕК більше заслужив на перемогу й досягнув бажаного. Густаво зі штрафного подав на Анхеля, а той легко пробив під стійку. Матч-відповідь запланований на 23 лютого.