– Ви вже неодноразово грали з АЕКом. Наскільки змінилася команда? І здалося, що в кінці матчу ви заміни робили досить хаотично.

– Ми розуміли, що суперник буде нас пресингувати, вони будуть розкриватися, бігти вперед, а ми завдяки контролю м’яча станемо створювати собі простір і атакувати.

АЕК Ларнака – СК Дніпро-1 – 1:0 – відео гола та огляд матчу з кіпріотським прокляттям

Щодо замін, то вони не були хаотичними. Чому ви рішили, що вони такими були? Нормальні були заміни. Треба було підсилити гру, коли ми вже програвали – випустили агресивного Когута і швидкого Назаренка вперед. Думаю, що це були рівноцінні заміни, тому що було пошкодження у Довбика, а Піхальонок вже набігався під кінець матчу, тому треба було їх замінити й випустити свіжі сили у гру.

– Як би ви оцінили гру новачків команди – Пеглоу і Хайнера?

– Я не можу сказати, що вони погано зіграли. Звісно, це нові гравці, які з нами не дуже давно і вони ще притираються до колективу і нашої гри. Їм потрібно буде зрозуміти наші принципи. Вважаю, що далі буде краще.

– АЕК виграв вже черговий матч в української команди. На ваш погляд, це так впав рівень українських команд?

– Я не скажу, що впав рівень. Зараз ми з ними зустрічалися, коли суперник перебуває в сезоні, має безпрограшну серію і загалом має добрий вигляд. У нас не було офіційних матчів дуже давно, тому грати перший матч проти такого суперника було досить тяжко", – цитує Кучера сайт клубу.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 зустрічався з АЕКом ще у кваліфікації Ліги Європи, але поступився за сумою двох матчів (2:1; 2:2). 23 лютого у Словаччині "спортклубівцям" доведеться знімати кіпріотське прокляття, яке триває вже 3 матчі.

СК Дніпро-1 програв АЕКу в плей-офф Ліги конференцій – Довбик шансами не скористався, одного героя мало