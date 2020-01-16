Сивасспор приостановил контракт с Рыбалкой

Бывший полузащитник Динамо Сергей Рыбалка временно заморозил свое соглашение с турецким клубом.

Турецкий Сивасспор объявил о временной приостановке контракта с украинским полузащитником команды Сергеем Рыбалкой, сообщает официальный сайт клуба.

Рыбалка выбыл на 8 месяцев из-за травмы

Трудовое соглашение с 29-летним футболистом заморожено в связи с травмой, которую украинец получил в октябре 2019 года. Сам футболист в ноябре 2019 года, после перенесенной операции, заявил, что не сможет заниматься футболом около восьми месяцев. Стороны договорились, что с сезона 2020/2021 контракт полузащитника с Сивасспором снова начнет действовать.

Напомним, Рыбалка заключил с турками соглашение летом 2018 года и будет носить футболку клуба до 30 июня 2021 года. В текущем сезоне он сыграл в трех матчах турецкой Суперлиги.

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