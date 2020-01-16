Сивасспор приостановил контракт с Рыбалкой

Бывший полузащитник Динамо Сергей Рыбалка временно заморозил свое соглашение с турецким клубом.
Турецкий Сивасспор объявил о временной приостановке контракта с украинским полузащитником команды Сергеем Рыбалкой, сообщает официальный сайт клуба.
Рыбалка выбыл на 8 месяцев из-за травмы
Трудовое соглашение с 29-летним футболистом заморожено в связи с травмой, которую украинец получил в октябре 2019 года. Сам футболист в ноябре 2019 года, после перенесенной операции, заявил, что не сможет заниматься футболом около восьми месяцев. Стороны договорились, что с сезона 2020/2021 контракт полузащитника с Сивасспором снова начнет действовать.
Напомним, Рыбалка заключил с турками соглашение летом 2018 года и будет носить футболку клуба до 30 июня 2021 года. В текущем сезоне он сыграл в трех матчах турецкой Суперлиги.
"Тему Динамо ми не підіймали ні разу": помічник Романа Григорчука – про Астану, комплімент Сульшера і зарубу з Лідсом