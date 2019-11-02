Рибалка: Динамо завжди ставило перед собою високі цілі і зараз до них йде

Колишній півзахисник Динамо Сергій рибалка, який зараз є гравцем турецького Сівасспора, поділився враженнями від виступів київської команди в поточному сезоні.

"Мені зробили операцію, тож відновлюватися буду тривалий час – близько восьми місяців. Нічого не поробиш, це спорт, таке трапляється, хоча, безумовно, важко психологічно.

"В Динамо я вже не бачив себе, не хотілося залишатися", – Рибалка зізнався, чому перейшов у Сівасспор

Звичайно, скучив за Києвом, дуже радий був побувати на кубковому матчі Динамо проти Шахтаря вже в якості вболівальника. Можу сказати, що в Україні футбол трохи змінився, але Динамо завжди ставило перед собою високі цілі і зараз до них йде", – сказав Рибалка в ефірі Футбольного формату.

Нагадаємо, Сергій Рибалка був гравцем Динамо з 2008-го по 2018-й рік. На привах оренди він виступав за чеський Слован та турецький Сівасспор, з яким згодом підписав контракт.

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