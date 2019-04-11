Сирота покинув посаду голови наглядової ради Прикарпаття після протесту ультрас

Екс-президент ПФЛ Святослав Сирота був звільнений з посади голови наглядової ради Прикарпаття після протесту ультрас.

Міська рада Івано-Франківська (Прикарпаття є муніципальним клубом) вирішила попрощатись з функціонером після заяви ультрас команди, які виступали проти звільнення з посади головного тренера Володимира Ковалюка, передає Главком.

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При цьому фанати заявляли, що нібито саме Сирота виступає за зміну тренера і лобіює призначення екс-тренера тернопільської Ниви Ігоря Яворського.

Відзначимо, що Сирота працював в клубі з осені 2018 го року. Функціонер був покликаний знайти спонсорів для клубу, щоб хоча б частково перекласти тягар фінансування з місцевого муніципалітету, а також зайнятися реконструкцією стадіону Рух.

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Нагадаємо, що на даний момент Прикарпаття займає 10-е місце в турнірній таблиці Першої ліги.