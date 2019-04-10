Адміністратор Прикарпаття розбив обличчя арбітру – скандал у Першій лізі

Матч 20-го туру Першої ліги між Прикарпаттям та Миколаєвом завершився гучним скандалом.

Після поєдинку, в якому мінімальну перемогу здобув Миколаїв (1:2), завдяки пенальті, призначеному на 80-й хвилині зустрічі, адміністратор Прикарпаття Олександр Бурлака вдарив у обличчя головного арбітра зустрічі Ігоря Бича.

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Удар був такої сили, що у рефері пішла кров. Довелося навіть викликати поліцію, яка зафіксувала факт нанесення побоїв. Крім того, даний інцидент в своєму рапорті описав і делегат матчу, передає Sportarena.

Спочатку рапорт делегата вивчили в Комітеті арбітрів, після чого справу було передано в Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України, який своє рішення винесе вже в четвер. Якщо всі факти підтвердяться, порушнику загрожує відлучення від футболу як мінімум на кілька років.

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Додамо, що у всіх трьох весняних матчах у ворота Прикарпаття призначалися пенальті, а футболісти команди сумарно отримали за три зустрічі 20 жовтих і 3 червоні картки.

На сьогоднішній день Прикарпаття займає 10-е місце в турнірній таблиці Першої ліги. Наступний матч команда проведе проти Гірника-Спорт в суботу, 13 квітня.