"Спочатку ми всі разом провели розминку, зіграли в квадратах, попасували м'яч. А потім розділилися: у захисників була одна робота, у нападників – інша. Ми, захисники, відпрацьовували більше тактичні моменти.

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Все зрозуміло. Тим більше головний тренер пояснює доступно. Якщо у когось щось не виходить, то він зупиняє заняття і все показує і розповідає. Крім того, на тренуванні Мірчу Луческу постійно чути, тому всі його розуміють. Він прожив уже 75 років і знає, що і як відбувається на полі.

Дуже подобається проводити тренування під керівництвом Луческу, адже він досвідчений тренер. На тренуваннях він може навіть показати, як прийняти м'яч або виконати обіграш, якщо у когось якийсь елемент не виходить", – цитує Сироту офіційний сайт Динамо.

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