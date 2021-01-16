Делегація Динамо прибула в Об'єднані Арабські Емірати ще 15 січня, але справжня підготовка до весняної частини сезону 2020/21 стартувала сьогодні, 16 числа. У суботу "біло-сині" запланували два тренування – ранкове та вечірнє. До слова, в Дубаї українська команда пробуде 10 днів.

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Даний тренувальний збір є першим для Мірчі Луческу в статусі головного тренера Динамо. Не дивно, що 75-річний наставник підійшов до нього дуже серйозно. Перед початком ранкового суботнього заняття румун зібрав всю команду та виголосив тривалу промову. Наразі основною метою команди є робота над усуненням помилок у захисті, а також велика увага приділятиметься організації атак.

Луческу особисто пояснював кожному підопічному алгоритм дій у певних ситуаціях. Інколи наставник навіть сам розпочинав певні вправи, особисто показуючи приклад своїй команді. Поки що збір Динамо носить втягувальний характер, але гравці переважно працюють з м'ячем, позаяк великий обсяг бігової роботи був виконаний ще в Україні, інформує офіційний сайт киян.

Нагадаємо, наразі у Динамо заплановані два спаринги – проти варшавської Легії та солігорського Шахтаря. "Біло-сині" лідирують у чемпіонаті України, випереджаючи Шахтар на один пункт. Також динамівці зіграють в 1/16 фіналу Ліги Європи – суперником стане бельгійський Брюгге.

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