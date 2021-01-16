"Сначала мы все вместе провели разминку, сыграли в квадратах, попасовали мяч. А потом разделились: у защитников была одна работа, у нападающих – другая. Мы, защитники, отрабатывали больше тактические моменты.

Динамо в ОАЭ: первые тренировки и порция мотивации от Луческу, который определил главные задачи "бело-синих"

Все понятно. Тем более, главный тренер объясняет доступно. Если у кого-то не получается, то он останавливает занятие и показывает и рассказывает. Кроме того, на тренировке Мирчу Луческу постоянно слышно, поэтому все его понимают. Он прожил уже 75 лет и знает, что и как происходит на поле.

Очень нравится проводить тренировки под руководством Луческу, ведь он опытный тренер. На тренировках он может даже показать, как принять мяч или совершить обыгрыш, если у кого-то какой-то элемент не получается", – цитирует Сироту официальный сайт Динамо.

Луческу в Динамо надовго: з яким багажем кияни вилетіли на перші зимові збори