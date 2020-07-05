Сирота – про свій перший матч за Динамо: Дебютувати у грі з Шахтарем вдвічі приємніше

Захисник Динамо Олександр Сирота поділився враженнями після матчу 29-го туру УПЛ проти Шахтаря, який став для нього дебютним у складі киян.

"Дебют – це завжди приємно. Але грати так, як ми провели перший тайм, не можна. Потрібно з перших хвилин показувати таку гру, яка була у нас в другому таймі. Якби ми так почали, думаю, все було б в наших руках і ми могли б виграти.

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Для нас тепер головне – фінал Кубка України, який відбудеться через декілька днів. Зараз забуваємо гру з Шахтарем, всі думки – тільки про фінал.

Ви правильно сказали, я вже давно тренуюся з першою командою. Яка різниця, в матчі з ким дебютувати? З Шахтарем це вдвічі приємніше. Всі хлопці і тренери допомагали і підказували, завдяки чому мені було легше грати", – цитує Сироту прес-служба Динамо.

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