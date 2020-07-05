toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО - ШАХТАР АНДРІЙ ЛУНІН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Сирота – про свій перший матч за Динамо: Дебютувати у грі з Шахтарем вдвічі приємніше

00:11 - Читать на русском
Сирота – про свій перший матч за Динамо: Дебютувати у грі з Шахтарем вдвічі приємніше
Олександр Сирота / фото: Динамо

Захисник Динамо Олександр Сирота поділився враженнями після матчу 29-го туру УПЛ проти Шахтаря, який став для нього дебютним у складі киян.

51’ Беньямін Вербіч
67’ Карлос Де Пена
90+2’ Йосіп Піваріч
 
Тарас Степаненко 31’
Євген Коноплянка 39’
Алан Патрік 72’
31’ Тарас Степаненко
39’ Євген Коноплянка
51’ Беньямін Вербіч
67’ Карлос Де Пена
72’ Алан Патрік
90+2’ Йосіп Піваріч

"Дебют – це завжди приємно. Але грати так, як ми провели перший тайм, не можна. Потрібно з перших хвилин показувати таку гру, яка була у нас в другому таймі. Якби ми так почали, думаю, все було б в наших руках і ми могли б виграти.

Динамо – Шахтар – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Для нас тепер головне – фінал Кубка України, який відбудеться через декілька днів. Зараз забуваємо гру з Шахтарем, всі думки – тільки про фінал.

Ви правильно сказали, я вже давно тренуюся з першою командою. Яка різниця, в матчі з ким дебютувати? З Шахтарем це вдвічі приємніше. Всі хлопці і тренери допомагали і підказували, завдяки чому мені було легше грати", – цитує Сироту прес-служба Динамо.

Шахтар перестріляв Динамо у матчі УПЛ – друге поспіль фіаско команди Михайличенка відкриває шлях Зорі

blog_ava
"У мене були непорозуміння з президентом Динамо": Мораєс – про перехід у Шахтар
4 липня
5158
Теги
Динамо - Шахтар Динамо Динамо Олександр Олександр Сирота
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
год
:
17
хв
Бернлі
14:00
Шеффілд Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук