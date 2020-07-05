Сирота – о своем первом матче за Динамо: Дебютировать в игре с Шахтером вдвойне приятно

Защитник Динамо Александр Сирота поделился впечатлениями после матча 29-го тура УПЛ против Шахтера, который стал для него дебютным в составе киевлян.

"Дебют – это всегда приятно. Но играть так, как мы провели первый тайм, нельзя. Нужно с первых минут показывать такую ​​игру, которая была у нас во втором тайме. Если бы мы так начали, думаю, все было бы в наших руках и мы могли бы выиграть.

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Для нас теперь главное – финал Кубка Украины, который состоится через несколько дней. Сейчас забываем игру с Шахтером, все мысли – только о финале.

Вы правильно сказали, я уже давно тренируюсь с первой командой. Какая разница, в матче с кем дебютировать? С Шахтером это вдвойне приятно. Все ребята и тренеры помогали и подсказывали, благодаря чему мне было легче играть", – цитирует Сироту пресс-служба Динамо.

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