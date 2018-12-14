Сіпріано потрапив у заявку збірної Бразилії U-20 на молодіжний чемпіонат Південної Америки-2019

Хавбек Шахтаря Маркіньйос Сіпріано захищатиме кольори молодіжної збірної Бразилії на континентальному турнірі.

Тренер збірної Бразилії U-20 Карлуш Амадеу оприлюднив список гравців, які поїдуть на молодіжний чемпіонат Південної Америки. Він пройде з 17 січня по 10 лютого 2019 року на полях Чилі.

У заявку "селесао" потрапив 19-річний півзахисник Шахтаря Маркіньйос Сіпріано. Що цікаво, "гірник" буде одним з трьох представників європейських клубів в складі збірної Бразилії (ще Вітінью з Серкль Брюгге та Маркос Антоніо з Ешторіла). Інших футболістів не відпустили на турнір зі Старого Світу.

Сіпріано відзначився асистом за збірну Бразилії U-20

Бразилії зокрема не допоможе молода зірка мадридського Реала Вінісіус, а також талановиті гравці Бундесліги Паулінью (Байєр) та Матеус Кунья (РБ Лейпциг).

З 17 грудня по 13 січня команда проведе підготовку, а перший матч на чемпіонаті зіграє 19 січня. У суперниках "селесао" по групі: Чилі, Колумбія, Венесуела, Болівія.

Додамо, що в поточному сезоні Сіпріано тричі виходив на заміну в матчах УПЛ за Шахтар. За Бразилію U-20 він провів 6 поєдинків.

Повна заявка збірної Бразилії U-20: