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Син загиблого воїна АТО виведе Роналду на матч проти збірної України

18:28 5477 Читать на русском
Син загиблого воїна АТО виведе Роналду на матч проти збірної України
Віталій Миколенко та Кріштіану Роналду / Фото УАФ

Президент УАФ Андрій Павелко анонсував радісну новину для юного вболівальника збірної України.

 

"Мільйони маленьких шанувальників футболу по всьому світу захоплюються грою одного з найвидатніших футболістів сучасності Кріштіану Роналду, і мріють взяти в нього автограф чи вивести за руку на поле перед початком матчу.

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Сьогодні, в День захисника України, перед поєдинком Україна – Португалія, якщо Роналду вийде в стартовому складі, мрія здійсниться для восьмирічного Сашка Цимбала – сина Героя України і Народного Героя України, добровольця батальйону "Київська Русь" Сергія Цимбала, який загинув, захищаючи нашу державу, під Дебальцево 7 жовтня 2014 року.

Сергій ціною власного життя врятував своїх побратимів, для яких назавжди залишився найкращим другом і душею батальйону. 28-річний Герой-захисник сам любив футбол і передав це захоплення синочку", – написав Павелко на своїй сторінці у facebook.

Двобій команди Шевченка проти Кріштіану Роналду і компанії відбудеться 14 жовтня на НСК Олімпійський. Початок о 21:45.

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Теги
Збірна України Андрій Павелко Євро-2020 Україна - Португалія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Україна Україна
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