Син загиблого воїна АТО виведе Роналду на матч проти збірної України

Президент УАФ Андрій Павелко анонсував радісну новину для юного вболівальника збірної України.

"Мільйони маленьких шанувальників футболу по всьому світу захоплюються грою одного з найвидатніших футболістів сучасності Кріштіану Роналду, і мріють взяти в нього автограф чи вивести за руку на поле перед початком матчу.

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Сьогодні, в День захисника України, перед поєдинком Україна – Португалія, якщо Роналду вийде в стартовому складі, мрія здійсниться для восьмирічного Сашка Цимбала – сина Героя України і Народного Героя України, добровольця батальйону "Київська Русь" Сергія Цимбала, який загинув, захищаючи нашу державу, під Дебальцево 7 жовтня 2014 року.

Сергій ціною власного життя врятував своїх побратимів, для яких назавжди залишився найкращим другом і душею батальйону. 28-річний Герой-захисник сам любив футбол і передав це захоплення синочку", – написав Павелко на своїй сторінці у facebook.

Двобій команди Шевченка проти Кріштіану Роналду і компанії відбудеться 14 жовтня на НСК Олімпійський. Початок о 21:45.

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