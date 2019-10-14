Сын погибшего воина АТО выведет Роналду на матч против сборной Украины

Президент УАФ Андрей Павелко анонсировал радостную новость для юного болельщика сборной Украины.

"Миллионы маленьких поклонников футбола по всему миру восхищаются игрой одного из величайших футболистов современности Криштиану Роналду, и мечтают взять у него автограф или вывести за руку на поле перед началом матча.

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Сегодня, в День защитника Украины, перед поединком Украина – Португалия, если Роналду выйдет в стартовом составе, мечта осуществится для восьмилетнего Саши Цымбала – сына Героя Украины и Народного Героя Украины, добровольца батальона "Киевская Русь" Сергея Цымбала, который погиб, защищая нашу страну, в Дебальцево 7 октября 2014 года.

Сергей ценой собственной жизни спас своих собратьев, для которых навсегда остался лучшим другом и душой батальона. 28-летний Герой-защитник сам любил футбол и передал это увлечение сыну", – написал Павелко на своей странице в facebook.

Поединок команды Шевченко против Криштиану Роналду и компании состоится 14 октября на НСК Олимпийский. Начало в 21:45.

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