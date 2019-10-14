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Сын погибшего воина АТО выведет Роналду на матч против сборной Украины

18:28 45 Читати українською
Сын погибшего воина АТО выведет Роналду на матч против сборной Украины
Виталий Миколенко и Криштиану Роналду / Фото УАФ

Президент УАФ Андрей Павелко анонсировал радостную новость для юного болельщика сборной Украины.

 

"Миллионы маленьких поклонников футбола по всему миру восхищаются игрой одного из величайших футболистов современности Криштиану Роналду, и мечтают взять у него автограф или вывести за руку на поле перед началом матча.

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Сегодня, в День защитника Украины, перед поединком Украина – Португалия, если Роналду выйдет в стартовом составе, мечта осуществится для восьмилетнего Саши Цымбала – сына Героя Украины и Народного Героя Украины, добровольца батальона "Киевская Русь" Сергея Цымбала, который погиб, защищая нашу страну, в Дебальцево 7 октября 2014 года.

Сергей ценой собственной жизни спас своих собратьев, для которых навсегда остался лучшим другом и душой батальона. 28-летний Герой-защитник сам любил футбол и передал это увлечение сыну", – написал Павелко на своей странице в facebook.

Поединок команды Шевченко против Криштиану Роналду и компании состоится 14 октября на НСК Олимпийский. Начало в 21:45.

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Сборная Украины Андрей Павелко Евро-2020 Украина - Португалия Криштиану Роналду Криштиану Роналду Украина Украина
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