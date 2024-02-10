Старший син португальської зірки швидше за свого татка зумів здобути звання чемпіона у Саудівській Аравії.

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Роналду-молодший у складі Аль-Насра U13 обіграв Охуд за три тури до завершення турніру. Перемоги було достатньо, щоб офіційно оформити чемпіонський титул. Син Кріштіану, який також грає на позиції нападника, відзначився у грі голом.

"Вітаємо наших юних зірок! Нас чекає світле майбутнє!" – написала прес-служба Аль-Насра.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду-старший приєднався до саудівського клубу в січні 2023 року. У поточному сезоні 39-річний португалець зіграв у 25 матчах у всіх турнірах, забивши 24 голи та оформивши 11 асистів.

Наразі перша команда Аль-Насра перебуває на другій сходинці в турнірній таблиці з 46 очками. Від лідера Аль-Халяля вони відстають на сім балів.

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