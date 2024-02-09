Кріштіану Роналду зірвався після програного матчу в Саудівській Аравії, протягом якого фани його діставали.

Роналду з Аль-Насром програв вирішальний матч товариського турніру Аль-Хілялю. Ворожі вболівальники провокували португальця вигуками "Мессі".

Уболівальники Аль-Хіляля провокували Роналду – Кріштіану втратив шанс виграти трофей від "Трунаря"

Після фінального свистка у Кріштіану здали нерви. Фани Аль-Хіляля кидали символіку свого клубу, а він взяв шалик, злісно потер його об труси та викинув.

Роналду зберігає мотивацію навіть у Саудівській Аравії, намагаючись довести, що він найкращий.