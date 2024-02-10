Старший сын португальской звезды быстрее своего отца сумел получить звание чемпиона в Саудовской Аравии.

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Роналду-младший в составе Аль-Насра U13 обыграл Охуд за три тура до завершения турнира. Победы было достаточно, чтобы официально оформить чемпионский титул. Сын Криштиану, который также играет на позиции нападающего, отметился в игре голом.

"Поздравляем наших юных звезд! Нас ждет светлое будущее!" – написала пресс-служба Аль-Насра.

Напомним, Криштиану Роналду-старший присоединился к саудовскому клубу в январе 2023 года. В текущем сезоне 39-летний португалец сыграл в 25 матчах во всех турнирах, забив 24 гола и оформив 11 ассистов.

Сейчас первая команда Аль-Насра находится на второй строчке в турнирной таблице с 46 очками. От лидера Аль-Халяля они отстают на семь баллов.

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