Син Райт-Філліпса підписав контракт з Манчестер Сіті

Вінгер Д’Марджіо Райт-Філліпс, син колишнього півзахисника Челсі і збірної Англії Шона Райт-Філліпса, підписав контракт з Манчестер Сіті.

"Щасливий підписати професіональний контракт. Попереду багато серйозної роботи", – написав Д’Марджіо на своїй сторінці у соцмережі Інстаграм.

Син 35-річного Райта-Філіпса потрапив у збірну Англії U-16

17-річний футболіст виступає в складі юнацької команди Манчестер Сіті. У сезоні 2018/19 півзахисник взяв участь в 22 матчах, забив 4 голи і віддав 11 результативних передач.

Батько гравця, Шон Райт-Філліпс, є вихованцем Ноттінгем Форест і Манчестер Сіті. Хавбек почав кар'єру у складі "містян" у 1999 році. Через шість років Шон перейшов у лондонський Челсі, а за три роки повернувся в Ман Сіті. Пізніше він виступав за Квінз Парк Рейнджерс, Нью-Йорк Ред Буллз і Фінікс Райзінг. У серпні 2019 року хавбек оголосив про завершення кар'єри.

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