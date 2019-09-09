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Сын Райт-Филлипса подписал контракт с Манчестер Сити

10:49 44 Читати українською
Сын Райт-Филлипса подписал контракт с Манчестер Сити
Д’Марджио Райт-Филлипс

Вингер Д’Марджио Райт-Филлипс, сын бывшего полузащитника Челси и сборной Англии Шона Райт-Филлипса, подписал контракт с Манчестер Сити.

"Счастлив подписать профессиональный контракт. Впереди много серьезной работы", – написал Д’Марджио на своей странице в соцсети Инстаграм.

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17-летний футболист выступает в составе юношеской команды Манчестер Сити. В сезоне 2018/19 полузащитник принял участие в 22 матчах, забил 4 гола и отдал 11 результативных передач.

Отец игрока, Шон Райт-Филлипс, является воспитанником Ноттингем Форест и Манчестер Сити. Хавбек начал карьеру в составе "горожан" в 1999 году. Через шесть лет Шон перешел в лондонский Челси, а спустя три года вернулся в Манчестер Сити. Позже он выступал за Куинз Парк Рейнджерс, Нью-Йорк Ред Буллз и Финикс Райзинг. В августе 2019 хавбек объявил о завершении карьеры.

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Happy to sign my pro contract and a lot of hard work to come️

Допис, поширений Dmargio (@dmargio_wright_phillips)

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