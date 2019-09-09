Сын Райт-Филлипса подписал контракт с Манчестер Сити

Вингер Д’Марджио Райт-Филлипс, сын бывшего полузащитника Челси и сборной Англии Шона Райт-Филлипса, подписал контракт с Манчестер Сити.

"Счастлив подписать профессиональный контракт. Впереди много серьезной работы", – написал Д’Марджио на своей странице в соцсети Инстаграм.

Сын 35-летнего Райта-Филлипса попал в сборную Англии U-16

17-летний футболист выступает в составе юношеской команды Манчестер Сити. В сезоне 2018/19 полузащитник принял участие в 22 матчах, забил 4 гола и отдал 11 результативных передач.

Отец игрока, Шон Райт-Филлипс, является воспитанником Ноттингем Форест и Манчестер Сити. Хавбек начал карьеру в составе "горожан" в 1999 году. Через шесть лет Шон перешел в лондонский Челси, а спустя три года вернулся в Манчестер Сити. Позже он выступал за Куинз Парк Рейнджерс, Нью-Йорк Ред Буллз и Финикс Райзинг. В августе 2019 хавбек объявил о завершении карьеры.

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