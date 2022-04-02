Саме син Анчелотті буде керувати командою, допоки зірковий батько лікується від COVID-19, інформує Marca.

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Зазвичай Давіде обмежується контролем гравців на тренуванях, але зараз йому доведеться робити це в умовах офіційного матчу. Карло Анчелотті дистанційно обере склад, а син працюватиме безпосередньо біля поля і даватиме прес-конференції. Свого часу 32-річний фахівець вже мав схожий досвід у Наполі, однак програв матч Ромі (1:2).

Давіде Анчелотті точно виведе Реал на нинішній матч чемпіонату проти Сельти, а також є великі шанси зробити це у Лондоні, де мадридці 6 квітня проведуть першу зустріч 1/4 фіналу ЛЧ проти Челсі.

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