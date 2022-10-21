"Україна зробить свій внесок, як і інші країни. Скільки буде зіграно ігор і де, поки не обговорено, але включення України символічно цікаво. Це буде світ миру. Футбол проти війни", – наводить слова Чеферіна A Bola.

Україна, Іспанія і Португалія офіційно подали заявку на проведення чемпіонату світу

Нагадаємо, Україна налаштована прийняти матчі чемпіонату світу-2030, приєднавшись до спільної заявки Іспанії та Португалії. На території України, яка продовжує страждати від злочинних дій росіян, можуть пройти матчі однієї з груп Мундіалю.

До слова, чемпіонат світу-2022 відбудеться в Катарі, а у 2026-му турнір приймуть США, Мексика і Канада. Збірна України лише раз грала на чемпіонат світу – у 2006 році "синьо-жовті" дійшли до чвертьфіналу під керівництвом Олега Блохіна.

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