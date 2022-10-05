Матчі ЧС-2030 можуть пройти в Україні. УАФ долучилася до заявки Іспанії та Португалії, ставши кандидатом на проведення Мундіалю.

Сьогодні, 5 жовтня, у штаб-квартирі УЄФА відбувся брифінг за участі президента Федераціі футболу Португалії Фернандо Гомеса, президента Королівської федерації футболу Іспанії Луїса Рубіалеса та президента Української асоціації футболу Андрія Павелка.

Під час брифінгу оголосили, що Іспанія та Португалія залучили Україну до своєї спільної заявки на проведення чемпіонату світу 2030 року. УЄФА вже підтримав це рішення, інформує офіційний сайт УАФ.

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Умови участі України у заявці будуть обговорені та визначені згодом. Раніше повідомлялося, що наша країна прийме матчі однієї з груп Мундіалю. Звісно, у випадку перемоги заявки.

"Приклад завзятості та стійкості українського народу надихає, тому дана ініціатива спрямована на здійснення внеску у відновлення країни у період відбудови завдяки силі футболу.

Відтепер до Координаційного комітету з підготовки заявки на проведення чемпіонату світу-2030 на чолі з Антоніо Ларанхо входитимуть й представники української сторони. Кандидатури Португалії, Іспанії та України відповідатимуть всім критеріям та дедлайнам подачі заявки до ФІФА.

Ми віримо, що футбольна сім’я всього світу підхопить та підтримає дану ініціативу. Ласкаво просимо, Україно, до заявки на чемпіонат світу-2030!", – ідеться у спільному офіційному прес-релізі учасників.

Нагадаємо, чемпіонат світу-2022 відбудеться в Катарі, а у 2026-му турнір приймуть США, Мексика і Канада. Збірна України лише раз грала на чемпіонат світу – у 2006 році "синьо-жовті" дійшли до чвертьфіналу під керівництвом Олега Блохіна.

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