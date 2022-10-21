Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о совместной заявке Украины, Испании и Португалии о проведении чемпионата мира 2030 года.

"Украина внесет свой вклад, как и другие страны. Сколько будут сыграны игры и где, пока не обсуждено, но включение Украины символически интересно. Это будет мир мира. Футбол против войны", – приводит слова Чеферина A Bola.

Украина, Испания и Португалия официально подали заявку на проведение чемпионата мира

Напомним, Украина настроена принять матчи чемпионата мира-2030, присоединившись к совместной заявке Испании и Португалии. На территории Украины, продолжающей страдать от преступных действий россиян, могут пройти матчи одной из групп Мундиаля.

К слову, чемпионат мира-2022 состоится в Катаре, а в 2026 турнир примут США, Мексика и Канада. Сборная Украины только раз играла на чемпионат мира – в 2006 году "сине-желтые" дошли до четвертьфинала под руководством Олега Блохина.

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