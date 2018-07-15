ЧС-2018: Модріч – найкращий гравець турніру

Півзахисник збірної Хорватії Лука Модріч визнаний найкращим гравцем чемпіонату світу-2018.

Капітан збірної Хорватії Лука Модріч став найкращим футболістом чемпіонату світу-2018, інформує офіційний сайт ФІФА.

Франція – Хорватія – 4:2 – відео голів та огляд матчу

32-річний півзахисник привів свою команду до фіналу ЧС-2018, у якому Хорватія з рахунком 2:4 поступилась Франції. Нагадаємо, вихід у фінал Мундіалю став першим для збірної Хорватії в її історії.

До слова, найкращим молодим гравцем Мундіалю став нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе.

Франція перемогла Хорватію та стала чемпіоном світу-2018