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ЧС-2018: Модріч – найкращий гравець турніру

20:33 35 Читать на русском
ЧС-2018: Модріч – найкращий гравець турніру
Лука Модріч – найкращий гравець ЧС-2018 / фото: ФІФА

Півзахисник збірної Хорватії Лука Модріч визнаний найкращим гравцем чемпіонату світу-2018.

Капітан збірної Хорватії Лука Модріч став найкращим футболістом чемпіонату світу-2018, інформує офіційний сайт ФІФА.

Франція – Хорватія – 4:2 – відео голів та огляд матчу

32-річний півзахисник привів свою команду до фіналу ЧС-2018, у якому Хорватія з рахунком 2:4 поступилась Франції. Нагадаємо, вихід у фінал Мундіалю став першим для збірної Хорватії в її історії.

До слова, найкращим молодим гравцем Мундіалю став нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе.

Франція перемогла Хорватію та стала чемпіоном світу-2018

ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
Матч завершено
4 : 2
Хорватія
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