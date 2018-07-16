"Vive la France", "Merci" та "IncrediBleus". Перемога Франції у фіналі ЧС-2018 в огляді європейських ЗМІ

Збірна Франції у фіналі Мундіалю-2018 перемогла Хорватію та стала дворазовим чемпіоном світу. "Футбол 24" зібрав реакцію провідних європейських видань на історичний успіх "гальських півнів".

Франція

L'Equipe: "Вічне щастя"

"Рідко два слова можуть виразити стільки щастя. Чемпіони світу. Ці слова передають довговічну французьку історію, перемоги команди на російських полях, магію колективного щастя та вічні хитрощі слави. Ці слова знову з нами, 20 років потому. 1998 і 2018 роки – дві дати, які дозволяють Франції перебувати в еліті світового футболу. Ці дві пригоди – більше, ніж просто перемоги в грі, це дві поеми, які мають одного автора", – пише провідний спортивний ресурс Франції.

Фінал ЧС-2018: Франція прагматично здобула титул чемпіона, а Хорватія зробила матч яскравим

Два популярні видання Le Parisien і L'Humanite вийшли з однаковим заголовком: "Голова в зірках"

"Французи завоювали титул ударами долі та нещадним прагматизмом. Для молодої команди відкривається багатообіцяюче майбутнє", – додає Юманіте.

Le Figaro: "День слави настав"

"Перемогу заслужила не лише команда, а всі люди, які в цей день були одягнуті у французький триколор. У період, коли всюди панує індивідуалізм, цей тріумф став колективним проектом. У футболу є щонайменше один великий плюс – він об'єднує для позитиву", – пишуть автори Фігаро.

La Depeche: "Ми вас любимо!"

La Voix du Nord та Ouest France: "Дякуємо!"

La Provence: "Гордість!"

Liberation: "Знову!"

Відома загальнонаціональна газета радіє скромним вигуком, а в мережі пригадують головну сторінку Libеration 20 років тому.

Франція – Хорватія – 4:2 – відео голів та огляд матчу

Іспанія

Marca: "Дві зірки"

"Франція була гранітною командою, яка у фіналі резюмувала всі свої виступи на Мундіалі: прояв потужності та ефективності", – запевняє мадридське видання.

Mundo Deportivo із Каталонії відзначило прекрасні виступи команди Дідьє Дешама на чемпіонаті світу популярним у Франції вигуком "Chapeau" – захоплення великим досягненням.

Севільське ABC також вітає на рідній мові переможців: "Vive la France!" – Хай живе Франція!

AS прямо говорить про величезне значення нової технології на Мундіалі: "Франція виграла Кубок світу VAR"

Англія

The Sun обігрує прізвисько збірної Франції з найвищою похвалою: "IncrediBleus" – НеймоСині

Гру слів продовжує Mirror – повторення успіху 20-річної давнини: "Deja Blue" – Дежаблю

Daily Mail віддає належне фіналістам, акцентуючи увагу на результативності вирішального матчу, якої не було з ЧС-1966: "Найкращий фінал з 1966-го"

The Telegraph: "Франція господарює"

Інша Європа

Corriere dello Sport також не бракувало креативу: "Deschamps Elysees"

CdS виділилося серед інших італійських видань, приділивши головну увагу фіналу чемпіонату світу, а не приїзду Кріштіану Роналду в Турин. Римляни позмагалися з англійцями у словесних каламбурах. Знамениті Єлисейські поля французькою будуть "des Champs-Élysées" – присвятити перемогу на ЧС-2018 тренеру Дідьє Дешаму виявилося дуже просто.

Bild: "Фінал чемпіонату світу всіх часів"

Німецьке видання визнає, що Франція є гідним наступником Бундестім на посту чемпіона світу. "Заслужений титул для французів".

Нідерландський Algemeen Dagblad: "Повернення на трон"

Португальська A Bola: "Вітання!"

"Неймар попросить продати Мбаппе, щоб не бути в його тіні". Реакція соцмереж на фінал ЧС-2018 Франція – Хорватія