У наставника Атлетико Диего Симеоне есть шанс еще больше добавить в своих заработках.

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Новичок элитного дивизиона Саудовской Аравии уже подписал звездных Роберто Фирмино и Эдуара Менди, а теперь ищет тренера соответствующего статуса. Руководство клуба предложило Симеоне контракт на 2 года, за каждый из которых аргентинец получит по 40 млн евро. "Эль Чоло" и сейчас является самым дорогим тренером мира, имея в Атлетико 22 миллиона "чистыми" ежегодно.

Добавим, что Симеоне работает в Мадриде более 11 лет, а его действующий контракт рассчитан еще на сезон.

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