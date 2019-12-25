Сімеоне провів кілька зустрічей з Кавані – форвард все ближчий до переходу в Атлетіко

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне переконує нападника ПСЖ Едінсона Кавані приєднатись до мадридського клубу.

Едінсон Кавані все ближчий до трансферу в Атлетіко, повідомляє Cadena SER.

Кавані узгодив контракт з Атлетіко, – ЗМІ

Зазначається, що наставник "матрацників" Дієго Сімеоне вже кілька разів зустрічався з нападником, аби переконати його стати гравцем мадридського клубу. Раніше повідомлялось, що уругваєць вже узгодив контракт з Атлетіко.

Нагадаємо, що Кавані перейшов у ПСЖ влітку 2013 року з Наполі. В поточному сезоні "Ель Матадор" програє конкуренцію за місце в основі команди Мауро Ікарді – уругваєць забив 3 голи у 10 зіграних матчах у всіх турнірах.

Неймар не потрібен ПСЖ – результативна трійця парижан відправляє бразильця в чергову "аргентинську" тінь